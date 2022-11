Kinderen De Bolster trekken op werfinspectie rioleringswerken

Iedereen een helm

En dus trekken alle kinderen van de basisschool op ontdekking. Hesjes aan, witte helm op. Laurent Habets en zijn personeel leggen tijdens de rondgang haarfijn en op een speelse manier uit wat er staat te gebeuren. Zo vertellen ze over de veiligheidsinstructies en kunnen de leerlingen ervaren hoe het is om in een kraan of tractor te zitten. Daar toont men hen wat de chauffeur of kraanmachinist ziet, maar vooral wat hij niet ziet. Het dode hoekeffect waarmee kinderen al vertrouwd zijn, zo blijkt. “ Ook over de werking van een riolering weten ze best veel af,” vindt Peter Verheyen, schepen van Openbare Werken (Open Vld) . “Door dit plaatsbezoek zien de kinderen de theorie in de klas omgezet in de praktijk. En een goodiebag achteraf is altijd mooi meegenomen.”