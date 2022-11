Kies een cadeautje uit de feeënboom

Lanaken/Dilsen-Stokkem Agressieve veertiger veroor­deeld tot 16 maanden cel : “Hij koos voor een ordinaire strafexpe­di­tie”

Een 40-jarige man uit Lanaken is veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden omdat hij in 2018 en 2020 hard uithaalde naar een agent, een ambulancier en een kennis. Die laatste hield breuken aan de onderkaak, oogkas en ribben over aan de aanval. “Er was geen sprake van enige morele dwang. Hij was uit op wraak”, benadrukte de strafrechter.

