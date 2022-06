Kidsraad wil een kindvriendelijk centrum

De kidsraad bestaat uit 14 mondige jongeren van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs. Ze concentreerden hun voorstellen voorlopig rond het centrum, nl. de buurt gemeentehuis, de Stationsstraat en het Europaplein. Op termijn wil de raad ook de voorstellen doortrekken naar de deelgemeenten. Zo vragen ze meer spelelementen in het centrum, oplaadpunten voor gsm’s, meer groen en kleur en ontmoetingsplaatsen met zitbanken en versierde vuilnisbakken. Als kers op de taart zagen ze graag hun vlag tussen de andere vlaggen wapperen op het Europaplein en aangezien het Euromonument vroeger van fonteinen was voorzien, moet hun wens om fonteinen in Lanaken te krijgen een haalbare kaart zijn.