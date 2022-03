Kerk wordt pop-up bibliotheek

Lanaken/Tongeren ASSISEN. De goedlachse Inge veranderde in de maanden voor haar dood: “Ze keek altijd naar beneden en lachte niet meer”

De laatste getuigen op het assisenproces van Enrico C. beschreven slachtoffer Inge als een vrolijke, goedlachse dierenvriend. Een marktkraamster in hart en nieren. Maar de laatste tijd was ‘de bloeiende bloem’ veranderd in een bang vogeltje. “Ze mocht van Rico zelfs niet meer alleen gaan wandelen. Ik heb haar vaak gevraagd: ‘In welke tijd leef jij, eigenlijk?’”

24 maart