Kansarme kinderen krijgen gratis verjaardagsdozen

Hasselt Hasselts vaccinatie­cen­trum verhuist vanaf april naar Huisartsen­wacht­post Herkenrode

Vanaf midden april verhuist het Hasseltse vaccinatiecentrum op de Park H-site naar de Huisartsenwachtpost Herkenrode. “In de afgelopen maand kwamen er steeds minder inwoners voor een prikje over de vloer, dus schakelen we over naar een kleinschaligere locatie”, aldus programmatiemanager Olivier Hoogmartens. Het vaccinatiecentrum bouwt zo af naar ‘slechts’ 300 vaccinaties per week.

29 maart