Jubilarissen alsnog gehuldigd

Maasmechelen Grote expo over carnaval opent zondag in cultureel centrum: “Tonen alle prinsen die Maasmeche­len ooit had”

De cultuur- en erfgoeddienst van Maasmechelen organiseert in samenwerking met het Cultureel Centrum een unieke expo over het fenomeen carnaval. Tentoonstellingsmaker Marc Milissen maakte er een heuse ‘stoet’ van die eindigt met een karamellenregen uitgegooid door alle carnavalsprinsen die ooit in Maasmechelen ‘regeerden’. “Expo ‘Alaaf’ dompelt je onder in de gekte van het Maasmechelse carnavalsleven", klinkt het bij de gemeente.

23 september