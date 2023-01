Jong geitje gedumpt in plastic zak aan voordeur: “De navelstreng zat er nog aan vast”

Dinsdagavond rond 19 uur doet een koppel uit Lanaken een schrikwekkende ontdekking toen de deurbel ging. Aan de voordeur vinden ze een gevulde plastic zak, die ook nog eens blijkt te bewegen. Van bezorgers blijkt geen spoor. Het koppel, dat vermoedt dat er een jong katje in de zak gevangen zit, schakelt de politie in. Die bevrijdt het diertje uit de zak en ontdekt al snel dat het jonge slachtoffer een geitje is, met de navelstreng er nog aan. Onmiddellijk wordt het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen ingeschakeld, dat het jonge dier de eerste zorgen geeft.

Weinig gezien

Met de komst van het geitje is het jaar voor het Natuurhulpcentrum al op een merkwaardige manier ingezet. “We komen vaak in aanraking met loslopende dieren die ontsnapt of gedumpt zijn”, vertelt Thoelen. “Maar dat we een dier in een plastic zak bij mensen thuis moeten komen ophalen, is echt wel zeldzaam. We hebben er dan ook het raden naar wie de daders zijn, wie in staat is om een dier op zo’n manier te dumpen.”