Jetro Thijs haalt 1e prijs op Dansconcours Parijs

ADEcompany vaardigde vijf jonge dansers af die hun eerste stappen zetten in de internationale danswereld. Een uitgelezen kans om naast het concours ook masterclasses te krijgen van gerenommeerde docenten. “Kers op de taart was de eerste plaats in de categorie ‘Juniors-Contemporaray van Jetro Thijs (12) uit Eigenbilzen,” licht artistiek leider Stefano Giuliani toe.” Hij nam het op tegen 10 dansers uit diverse Europese landen.” Jetro zelf is zeer blij: “Samen met Stefano werkte ik hier meer dan 3 maanden naar toe. Het was soms zweten. Bijna elke dag mijn choreo’s oefenen in de balletzaal tot ik er echt bij neerviel. Super dat de strenge jury mijn inzet wist te waarderen.”