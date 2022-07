Jana Smeets is de nieuwe stem van de ochtend in Limburg: “Het vroege opstaan wordt pittig, maar hey, niets dat koffie niet kan oplossen”

Jana werkt al enkele jaren voor Radio2 op de redactie in Vlaams-Brabant, maar is ook voor de Limburgse luisteraars geen onbekende. Wanneer Masset niet op post kon zijn, verving Jana hem met veel enthousiasme. En voortaan doet ze dat dus fulltime. Een job die haar op het lijf geschreven is, want Jana is geboren in Lanaken, heeft naar eigen zeggen een groot hart voor Limburg, volgt de actualiteit op de voet én heeft een stem waar je spontaan vrolijk van wordt.

Babbelen als de beste

Radio maken is voor Jana een echte droomjob. Als kind deed ze dat al met een cassetterecorder of zorgde ze voor liveverslaggeving bij haar voetballende buurjongens. Ook al kende ze niets van de spelregels, erover babbelen kon ze als de beste. Radio is dus haar grote passie, maar Jana is ook gek op katten, gaat graag naar een concert, houdt van joggen door het bos en zakt met plezier onderuit op een sfeervol terras. Ze geniet volop van zonnige dagen, muziek, feestjes en gezelligheid.

“Toen de vraag kwam om Daan Masset te vervangen als presentator bij Radio2 in Limburg, heb ik even getwijfeld: kan ik wel in zijn voetsporen treden? Maar als geboren en getogen Limburgse is het een hele eer om mijn mede-Limburgers een fijne ochtend te mogen bezorgen”, vertelt Smeets. “Hoewel ik er al even niet meer woon, is Limburg altijd deel van mij gebleven. Het vroege opstaan wordt pittig, maar hey, niets dat koffie niet kan oplossen.”

Opvolger van Daan Masset

Met Jana Smeets is er dus snel een opvolger gevonden voor Daan Masset. Masset presenteerde zijn eerste ochtenduitzending op Radio 2 in Limburg op 3 januari 2011. Toen heette het programma nog Ochtendpost, in 2012 veranderde de naam in Start Je Dag. “Het was een eer om twaalf jaar te werken bij de grootste zender van het land én in het prachtige Limburg, mijn eigen provincie die me bijzonder na aan het hart ligt. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om uit te groeien tot de radiomaker die ik nu ben”, vertelde Masset over zijn afscheid. Met een speciale aflevering werd hij definitief uitgewuifd. Hij gaat nu andere programma’s maken voor Radio 2.

