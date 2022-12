Investeringstoelagen kerkfabrieken goedgekeurd

Lanaken telt acht kerkfabrieken. Ook daar heeft het inflatiespook toegeslagen. Toch hebben de besturen hun budgetten binnen de perken kunnen houden. Meer nog, er staan tal van werken gepland. Zo voorziet men in Gellik nieuw sanitair, wordt in Rekem de waterafvoer aangepakt en krijgt Veldwezelt een nieuwe verlichting van het torenuurwerk. Bij St.Servaes Lanaken worden er reparatiewerken aan het orgel voorzien en staan verfwerken gepland. Momenteel is er de bibliotheek gevestigd in afwachting van de opening van het nieuwe gebouw. De grootste hap uit het budget gaat naar Neerharen. De kerk is geklasseerd. Er worden herstelwerken aan de toren en het dak uitgevoerd. Hiervoor is ook een tussenkomst van de Vlaamse overheid voorzien.