Investering vzw Toerisme voor betere kwaliteit vakantiehuis

Lanaken/Tongeren ASSISEN. Getuigen op proces van Enrico C.: “Dat het niet goed ging aflopen tussen die twee, dat zag een blinde”

Voor vrienden en collega’s van slachtoffer Inge Verstappen was het al lang voor haar dood duidelijk dat de spanningen in de relatie met Rico onhoudbaar werden. “Die ochtend zei ik nog: binnenkort hebben we een passionele moord hier op straat,” getuigde buurvrouw A., die Inge al meermaals een vluchtweg had aangeboden. Dat ‘de vlinders in het rond vlogen’ tussen Inge en marktkramer Eric, maakte de zaak nog complexer. “Rico bedreigde me en zei me dat hij er niets mee inzat om tien jaar te brommen om mij te vermoorden.”

22 maart