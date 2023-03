In grote steden heeft ruim een kwart van de kiezers gestemd, opkomst hoger dan vier jaar geleden

In de grote steden liggen de opkomstcijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen richting het einde van de middag tussen de 26 en 38 procent. In Rotterdam had rond 17.00 uur 26,3 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, in Utrecht was dat rond die tijd 34,9 procent.

In Den Haag stond de teller rond 17.00 uur op 30,3 procent, in Eindhoven op 32,9 procent, in Groningen op 39 procent en in Nijmegen op 38,1 procent.

In Maastricht had om 14.30 uur 26,9 procent van de kiesgerechtigden gestemd, in Breda was dat rond die tijd 21 procent.

Amsterdam geeft om 19.00 uur een update. Het opkomstcijfer in de hoofdstad was om 13.00 uur 14,6 procent. Tot 21.00 uur kunnen mensen stemmen.

Ook in gemeenten als Vlissingen, Hilversum, Oldebroek, Harderwijk, Coevorden, Goes, Stadskanaal, Renkum en Tytsjerksteradiel had in de tweede helft van de middag zo’n een op de drie kiezers gestemd. Het Drentse Tynaarlo steekt erbovenuit met een opkomst van ruim 46 procent.

Meerdere gemeenten zeggen dat de opkomst hoger ligt dan vier jaar geleden. In Heerde had halverwege de middag bijna 36 procent van de kiezers gestemd. Bij de vorige Statenverkiezingen lag de opkomst op hetzelfde tijdstip rond de 30 procent. In Meppel steeg de tussentijdse opkomst van 30 naar 34 procent.

In Heerlen is de opkomst relatief laag. Daar had halverwege de middag zo’n 22 procent gestemd voor de Staten en 20 procent voor het waterschap. Vier jaar geleden had de Limburgse gemeente een van de laagste opkomstcijfers van het hele land. Zo’n 47,5 procent bracht toen een stem uit.