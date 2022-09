Ibiza-2-You verwacht veel volk op evenement

Ibiza-2-You is een event waar duizenden mensen 2 dagen samenkomen om te loungen, te shoppen en te genieten van een natje en een droogje. Er is veel amusement en beleving en dat tegen de unieke achtergrond van het kasteel Pietersheim. “ We zorgen voor 150 standhouders die een gevarieerd aanbod brengen van kleding, lifestyle, interieur, accessoires en veel meer. Dit zijn allemaal kleine ondernemers en kunstenaars met vaak handgemaakte producten. Hiervoor voerden we een strenge selectie door. Jonge starters krijgen ook ondersteuning. Nieuw dit jaar is ‘The Garden of Wisdom’ waarmee we meer spirituele diepgang willen creëren tijdens de happening. Dat leidt tot een heus aftersummer-gevoel. Denk aan een selfiebus, muziek en dans, dj’s en kinderanimatie,” zeggen Hennie en Suzanne Vroegop. Vooral voor Suzanne vraagt de organisatie ruim een half jaar werk. “50 procent van de standhouders zijn Belgisch, maar er komt een delegatie uit Portugal en uiteraard uit Ibiza. Alles is zeer familievriendelijk. Daardoor zakt er publiek af uit Antwerpen en Brussel, want de locatie is ruim, de infrastructuur goed uitgebouwd en er is een veel parking.”