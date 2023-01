Hondenweide in Rekem terug naar af na buurtprotest

FUTSAL EERSTE NATIONALE Pibo Bilzen pakt belangrij­ke zege en blaast degradatie­du­el nieuw leven in: “Verdiende overwin­ning, maar we zijn er nog niet”

In een tot de nok gevulde sporthal De Kimpel behaalde Pibo Bilzen een verdiende 4-1-overwinning tegen concurrent Krijnen Malle. Met deze eerste driepunter van het seizoen klimt het team van coach Carmelo Nieddu naast Malle en blaast het de degradatiestrijd in de hoogste reeks van het futsal nieuw leven in. Met nog acht wedstrijden te gaan, is de strijd om het behoud evenwel nog niet gestreden. “We hebben inderdaad nog stappen te zetten, maar deze zege geef alvast een goed gevoel”, zegt de Bilzerse kapitein Thibeau Dochez.

