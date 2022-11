Hoeveslagerij Willemsen verkoopt vlees rechtstreeks uit aanliggende boerderij: “Je mag hier zelfs eens een kijkje nemen in de stallen”

En dus kun je aan de Molenbergstraat zowel de hoeve als de slagerij vinden. Er wordt uitsluitend vlees van de eigen boerderij verkocht, dat in het eigen slachthuis is geslacht en verwerkt. “Zo houden we het traject zelf in eigen handen,” legt Willemsen uit. “Je kunt hier terecht voor rundvlees van de eigen mesterij, voor varkensvlees en kop. We produceren op verantwoorde wijze charcuterie en er zijn zelf bereide gerechten. Voor de liefhebbers hangt er zelfs ‘dry aged beef’ in de rijpingskast. Wie een kijkje wil nemen in de stallen, is altijd welkom. En dat is toch wel uniek in de sector. “ Volgens Willemsen is het is niet alleen een lokale strategie, waarbij het bedrijf bijdraagt aan de kringlooplandbouw, maar zorgt men ook ook voor een stukje beleving.