Hij ‘struikelde’ en het mes kwam ‘per ongeluk’ in de nek van zijn begeleider terecht: hoe seriemoordenaar Jan Caubergh zelfs op z’n 69ste nog levensgevaarlijk was

Limburg Geniet tijdens deze koude dagen van hartverwar­men­de dranken in deze 7 koffiebars in Limburg

Nu we zijn overgeschakeld naar wintertijd, is de donkere winterperiode officieel aangebroken. Tijdens deze koude en regenachtige dagen kunnen we wel een bakje troost gebruiken. Wij gingen daarom op zoek naar de 7 leukste koffiebars in Limburg en omstreken. Van speciale XL-cappuccinos in Hasselt tot : Met deze gezellige koffiehuisjes kom jij de koude dagen door.

3 januari