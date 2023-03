Herderin Kristel zet natuurbeheer verder in Lanaken

Vorig jaar kwam herderin Hilde Vautmans van Limburgs Landschap in beeld. Zij zorgt niet alleen voor het beheer, maar het welzijn van haar schapen staat voorop. “Het eerste jaar in Lanaken is zeer goed verlopen, dankzij de juiste communicatie met de gemeente. Er was slechts één kleine uitbraak en we telden geen enkel ziek dier. Vooral in het park Uilenspiegel viel er veel te eten voor de schapen. Dat werd gecompenseerd door andere schrale gronden. Tijdens de hittegolf verplaatsten we de dieren naar Pietersheim, waar veel beschutting was.”