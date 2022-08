Heidebloem brengt eerste elektrische lijnbus in het Limburgs verkeer

Heidebloem zet zijn groene stroomversnelling zo vanaf vandaag door. Het betreft een MAN Lion’s City 12 E-bus voor de kenners. “Er wordt niet meer geïnvesteerd in dieselvoertuigen voor het openbaar vervoer,” aldusPhilippe Samyn, general manager bij Heidebloem. “ We gaan enkel nog voor zero emissie. Onze moedermaatschappij Hansea heeft dit jaar dan ook 30 elektrische bussen gekocht. Daarvan komen er 11 naar Heidebloem. Voor deze 11 voertuigen werd 5,5 miljoen geïnvesteerd. De eerste bus is vandaag in gebruik genomen. We rollen de 10 volgende reeds uit tegen einde september.”