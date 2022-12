H. Dunantstraat krijgt gescheiden rioleringsstelsel

Maasmechelen Verkie­zings­strijd in Limburg barst los: kabinets­chef van Zuhal Demir wil burgemees­ter van Maasmeche­len worden. “Bergaf met Raf is voor mij geen optie meer”

De verkiezingskoorts in Limburg is nu al een feit, te beginnen in Maasmechelen. Andy Pieters (N-VA), kabinetschef van minister Zuhal Demir, pakt vandaag uit met het lijsttrekkersschap en roept in één klap het einde van huidig burgemeester Raf Terwingen (CD&V) uit. Wat Terwingen denkt van die klare boodschap? “Op de man spelen, typisch Andy Pieters.”

