Groningen en Friesland gaan week vol ov-stakingen tegemoet

1.800 bezwaar­schrif­ten tegen reuzenwind­mo­lens in Maaseik: “Ja, we gaan negatief advies geven”

Het actiecomité dat zich inzet tegen de komst van twee grote windmolens in Maaseik heeft maandagavond maar liefst 1.700 bezwaarschriften ingediend bij de gemeenteraad. En dan had de stad er apart al eens meer dan 100 binnen. Een duidelijk signaal, zo blijkt, en blijkbaar nooit eerder in ons land vertoond in gelijkaardige dossiers. “Het moet al heel straf zijn als minister Demir dit verhaal wél goedkeurt”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld).