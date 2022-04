Groen licht voor restauratie van religieus erfgoed in Neerharen, Sint-Truiden en Velm

Sint-Truiden/LanakenVlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht op groen voor drie grote restauratieprojecten in Limburg: twee in Sint-Truiden en één in Lanaken. De Vlaamse overheid trekt een premie van 4.245.293,62 euro uit voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Velm, het Refugiehuis in Sint-Truiden en de Sint-Lambertuskerk in Neerharen.

“De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden", zegt minister Matthias Diependaele. “Door de regelgeving te wijzigen zorgen we ervoor dat de wachtlijst niet meer aandikt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Drie projecten rond religieus erfgoed in Limburg kwamen daarvoor in aanmerking. Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische meerwaarde op.”

Sint-Martinuskerk in Velm

De kerk van Velm wacht op een dringende restauratie.

Als eerste zijn de Sint-Martinuskerk en de aanpalende pastorie in Velm aan de beurt. Die zijn sinds 2005 beiden beschermd. Het 18e-eeuws bouwwerk moet zowel vanbinnen als aan de buitenkant dringend aangepakt worden want de kerk kampt met stabiliteitsproblemen. Zo zijn er stabiliteitswerken voorzien aan de funderingen, de gevels en de dakstructuur. Ook de dakbedekking en de gevels worden gerestaureerd, inclusief het buitenschrijnwerk en de glas-in-loodramen. In de kerk zelf worden de bepleistering, de vloeren, het binnenschrijnwerk en het meubilair opgeknapt. Voor de restauratie van het interieur is een premie van bijna 1,6 miljoen euro toegekend.

Voormalig Refugiehuis in Sint-Truiden

Het Refugiehuis in de Schepen Dejonghstraat krijgt een restauratie met Vlaams budget.

Ook het tweede erfgoedproject ligt op Truiens grondgebied. Het statige Refugiehuis van de Abdij Herkenrode bood vroeger veilig onderdak aan zusters in tijden van nood of oorlog. In de 19de eeuw werd het gebouw in de Schepen Dejonghstraat verbouwd tot het Sint-Trudo Instituut, een school. Intussen staat het Refugiehuis al jaren leeg voor het binnenkort herbestemd wordt tot een woonproject. Voor de restauratie van het Refugiehuis is 623.186,90 euro voorzien.

Sint-Lambertuskerk in Neerharen

En ten slotte heeft ook de Sint-Lambertuskerk in Neerharen te kampen met stabiliteitsproblemen. De daken lekken waardoor de kerk aangetast is door zwammen. Met het budget van meer dan 2 miljoen euro wil de Vlaamse overheid de Sint-Lambertuskerk weer in goede conditie brengen. De gevels en de daken worden gerestaureerd, net als de glas-in-loodramen, het interieur en het meubilair.

Sint-Lambertuskerk Neerharen