Gouverneur vindt overleg met Nederland dringend nodig

Lantmeeters bracht een bezoek waarbij een aantal grensoverschrijdende problematieken in kaart werden gebracht. Denk aan de politionele samenwerking tussen ons land en Nederland, of de aanleg van een ringweg Maastricht-Smeermaas om het zware verkeer te weren waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbetert in Smeermaas. Verder werd het verblijf van economische migranten besproken. Die zijn aan de slag in Nederlands-Limburg, maar verblijven in vakantieparken in Lanaken. En tot slot kwam ook de opvang van de Oekraïne vluchtelingen ter sprake. Volgens burgemeester Marino Keulen (Open Vld) was het een aangename kennismaking en een open gesprek dat om vervolg vraagt.