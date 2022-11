Gezocht: 2.300 euro voor protheses van geitje Odil: “Zo kan hij hier wél oud worden”

Oud-RekemBij Dierenopvang Lamana in Oud-Rekem woont sinds maandag een nieuwe gast: Odil, een geitje van één jaar oud met een ernstige afwijking aan de voorpoten. Bezielster Sofie Senden zet zich al vijf jaar in voor de zwaksten in het dierenrijk en hoopt nu ook Odil een aangenamer leven te schenken. “We willen met protheses op maat werken, maar die zijn duur", vertelt ze. Daarom start ze een crowdfunding op.

Een soort woonzorgcentrum voor dieren, het bestaat in Oud-Rekem. Sofie Senden (26) stampte het verhaal in 2018 uit de grond en vangt intussen zo'n 120 dieren op in haar eigen idyllische achtertuin mét Ziepbeek, brugje en oude bomen.

De dieren die er verblijven, hebben meestal een handicap, waren ooit verwaarloosd of kampten met ziektes. “Het gaat over schapen, geiten, ezels, varkens, konijnen, kippen, cavia’s, noem maar op", vertelt Sofie. “Alle dieren blijven hun leven lang in onze opvang en kunnen hier genieten van liefde, vrijheid, vriendschap en geluk.” Eén van de dieren is het schaap Bowie, dat met ernstige afwijkingen kampt aan de achterpoten. “Sinds een hele tijd loopt hij met een soort rolstoeltje rond, vastgemaakt aan de achterpoten, en hij vindt er zijn weg mee. Je moest eens kijken hoe vlot hij ermee weg was.”

Gered

Een soortgelijk verhaal is dat van nieuwe gast Odil, een geitje van één jaar oud dat initieel was aangekocht door een kinderboerderij als vleeslam. “Hij zou na enkele maanden geslacht worden, maar hij bleek een afwijking te hebben aan zijn poten. Daardoor was hij erg mager en niet zo interessant voor vleesproductie. De andere vijf bokjes werden geslacht, en Odil werd gered door dierenvrienden.”

Volledig scherm Schaap Bowie loopt met een soort rolstoeltje rond, vastgemaakt aan de achterpoten. © Mine Dalemans

Na verloop van tijd werd er gezocht naar een betere plek voor de geit, en dat werd Oud-Rekem. “De dieren die we opvangen, willen we eerst altijd de best mogelijke levenskwaliteit aanbieden, in samenspraak met een dierenarts. We laten geen dieren onnodig lijden. Maar in dit geval gaat het om vervelende ongemakken die op termijn wel tot last kunnen leiden. Odil heeft leren lopen op deze manier, maar de poten kunnen wondjes en ontstekingen oplopen. Daarom willen we hem protheses op maat geven, maar die kosten geld. Wij krijgen geen steun van de overheid en hopen dus op steun van de mensen.”

Senden is nu via haar website een inzamelactie gestart. “Je ziet hoe Odil hier op zijn gemakje wat rondsnuffelt en het naar zijn zin heeft. We hopen dat het alleen maar vlotter gaat, en dat hij binnen een aantal maanden effectief rondhuppelt.”

Wij wil bijdragen, vindt meer informatie via de website van Sofie: www.sofiesenden.be

Volledig scherm © Mine Dalemans

Volledig scherm © Mine Dalemans

Volledig scherm © Mine Dalemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.