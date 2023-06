Getuigenoproep voor mishandeling van agent in Lanaken: “Het slachtoffer heeft door de slagen voor langere tijd het bewustzijn verloren”

Geschorste leerkrach­ten Hasseltse Sport­school gaan in beroep: “Op restaurant hebben ze een voorbeeld­func­tie, maar de WhatsApp­groep is privé”

Zeven van de negen leerkrachten van de Hasseltse Sportschool die in een WhatsAppgroep racistische en homofobe opmerkingen hebben gedeeld, gaan in beroep tegen hun schorsing. Hun advocaat stelt dat de schorsing onterecht is, aangezien de berichten in de privésfeer zouden kaderen. “Mijn cliënten hebben nooit de bedoeling gehad om iemand te beledigen”, zegt Frederic Debuyst die uitlegt wat de leraars nu van plan zijn.