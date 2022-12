Gemeenteraad keurt meerjarenplan goed: geen belastingverhoging

De jaarrekening 2021 zorgde voor een solide uitgangspositie afgelopen jaar in de vorm van een budgettair resultaat van 6,4 miljoen euro. Wel wordt vastgesteld dat de exploitatie-uitgaven stijgen met meer dan 20 procent en de loonbudgetten met 25 procent. Daartegenover staan verminderde ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing voor 1,2 miljoen euro. In 2021 werden geen leningen opgenomen, in 2022 kwam er een nieuwe lening voor 3 miljoen euro, gezien de gunstige rentevoet. De openstaande schuld in Lanaken bedraagt momenteel 25 miljoen euro, of net geen 1000 euro per inwoner. Dat betekent wel dat men op lange termijn weloverwogen, structurele keuzes maakt wat betreft de investeringsbudgetten. Zo worden er voor 3.290.000 euro besteed aan de aanleg Houterstraat en het Europark (groenafval), de fietssnelweg bij SAPPI, de heraanleg stoepen in de Zilverdennenlaan, de ontharding rond de sporthal Veldwezelt en de renovatie van gemeentelijke gebouwen. Opvallend: van het totale investeringsbudget van 14 miljoen euro zitten reeds 10,5 miljoen euro in lopende zaken.