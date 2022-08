Gemeente zet verwarming in najaar graad lager

Sint-Truiden Truiense apotheek biedt klanten extra service aan via automaat: “Condooms, corona- en zwanger­schaps­tes­ten blijken meest gekochte producten”

Dringend een muggenproduct nodig in het holst van de nacht? Of geraak je net niet op de tijd bij de apotheek voor je medicatie op voorschrift? Bij Apotheek Noben in Sint-Truiden zijn zo’n noodsituaties voortaan van de baan door hun gloednieuwe automaat. “Klanten geven hun code in via het scherm en krijgen even later hun voorgeschreven medicatie uit de automaat”, legt apotheker Eline Beckers uit. “Maar dat de automaat de persoonlijke service kan vervangen? Nee, daar geloof ik niet in. Dit is eerder een toevoeging om tijd te winnen.”

