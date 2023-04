Gemeente tekent contract buurtpreventiegroep

Peter schrijft kinderboek over gevoelige thema's: “Dood of dementie bespreken kan op 'leuke' manier”

Bijna vier jaar werkte Peter Henderix (38) uit As aan zijn tweede kinderboek, maar hij stelt nu ‘Soep met vier poten’ voor. De schrijver neemt moeilijke thema’s onder de loep en durft ze op speelse wijze brengen voor een jong publiek. “De dood, dementie of je geaardheid, we kunnen daar ook op een luchtige manier over vertellen”, zegt Henderix.