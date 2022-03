Gemeente krijgt goed Paasrapport van UNIZO

Lanaken 65 gastgezin­nen willen Oekraïense vluchtelin­gen opvangen

Vandaag wordt in Lanaken een bus met Oekraïense vluchtelingen verwacht. Over hoeveel mensen aan boord zijn, is nog niets concreet geweten. Wel is duidelijk dat er momenteel 65 gastgezinnen zijn die zich over hen willen ontfermen.

