Geitje Odil leert opnieuw lopen met twee protheses als voorpoten

Bij Dierenopvang Lamana in Oud-Rekem woont sinds november een nieuwe gast: Odil, een geitje van één jaar oud met een ernstige afwijking aan de voorpoten. Bezielster Sofie Senden zet zich al vijf jaar in voor de zwaksten in het dierenrijk en hoopt ook Odil een aangenamer leven te schenken. Ze startte met een crowdfunding om de dure protheses van de geit te bekostigen.

Odil is een geitje van één jaar oud dat initieel was aangekocht door een kinderboerderij als vleeslam. “Hij zou na enkele maanden geslacht worden, maar hij bleek een afwijking te hebben aan zijn poten. Daardoor was hij erg mager en niet zo interessant voor vleesproductie", zegt Sofie.

“De dieren die we opvangen, willen we eerst altijd de best mogelijke levenskwaliteit aanbieden, in samenspraak met een dierenarts. We laten geen dieren onnodig lijden. Maar in dit geval gaat het om vervelende ongemakken die op termijn wel tot last kunnen leiden. Odil heeft leren lopen op deze manier, maar de poten kunnen wondjes en ontstekingen oplopen. Daarom willen we hem protheses op maat geven, maar die kosten geld.”

En dat lukte. De protheses werden op maat gemaakt, en het geitje zoekt zijn weg nog. “Makkelijk is het natuurlijk niet. We oefenen veel, maar ik laat hem ook genoeg rusten. Het zal tijd vergen voor hij vlot kan lopen, maar we doen ons best. Ik ben iedereen alvast erg dankbaar voor de donaties, en natuurlijk super dat Pet Orthopedics de protheses kon verwezenlijken.”

