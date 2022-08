Geen Grenswachthulde meer, comité ontbonden.

Maasmechelen / Lanaken Dieven gaan aan de haal met au­to-onderdelen, een muziekin­stal­la­tie en etenswaren

De afgelopen dagen waren inbrekers en dieven erg actief in politiezone Lanaken/Maasmechelen. In de Lindestraat in Lanaken werden verschillende rollen met elektriciteitskabels gestolen uit de tuin van een woning. In de Heidestraat in Lanaken werd ingebroken in een sportzaal en bijhorende kantine. De daders namen een muziekinstallatie en etenswaren mee. Ten slotte werden in de Grotestraat in Maasmechelen twee assen en vier wielen ontvreemd van een aanhangwagen die onder de brug van de autosnelweg geparkeerd stond.

