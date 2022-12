GECORO zoekt nieuwe leden

LanakenDe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, telt in Lanaken 13 leden. De commissie is samengesteld uit 8 deskundigen en telkens een vertegenwoordiger van een milieu- of natuurvereniging, de vereniging van werkgevers, landbouwers, handelaars en recreatie.