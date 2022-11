Galerij Da Vinci kampt met overlast door jongeren: “Van vernielingen tot het dealen van drugs”

Lanaken Zebrapaden in de kleuren van de regenboog

Vlak voor de start van de herfstvakantie werden in Lanaken enkele zebrapaden in regenboogkleuren ingelopen. De gemeente investeert verder in verkeersveiligheid rond schoolomgevingen. Eerder werden al octopusbeugels geplaatst en nu is er aandacht voor de oversteekplaatsen van voetgangers.

1 november