Fietsvierdaagse rijgt hoogtepunten aan elkaar

Maaseik Expo over ontstaan Aldeneik en heilige zussen te zien in twee kerken

Vanaf september kan je de dubbelexpo bezoeken over de heilige zussen Harlindis en Relindis. Je ontdekt er de historische basis van Aldeneik en Maaseik via oude relieken, geschriften en kledingstukken uit die tijd. De expo is gratis en zal in twee kerken te bezichtigen zijn.

29 augustus