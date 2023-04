Fietser (30) gewond na aanrijding met auto in Lanaken

Lanaken Gemeente plaatst peukenzui­len

Dat roken slecht is voor de gezondheid weten we intussen, maar dat 41 procent van het zwerfvuil bestaat uit peuken is minder bekend. Daarom liet de gemeente Lanaken via Freshtrayservices speciale peukenzuilen plaatsen aan het cultureel centrum en de ontmoetingscentra van Smeermaas en Rekem.