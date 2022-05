Exclusieve kunstveiling voor Oekraïne

Sint-Truiden/Lanaken Groen licht voor restaura­tie van religieus erfgoed in Neerharen, Sint-Trui­den en Velm

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht op groen voor drie grote restauratieprojecten in Limburg: twee in Sint-Truiden en één in Lanaken. De Vlaamse overheid trekt een premie van 4.245.293,62 euro uit voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Velm, het Refugiehuis in Sint-Truiden en de Sint-Lambertuskerk in Neerharen.

27 april