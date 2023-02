Ex-schepen en raadslid Nico Geraerts (69) overleden: “Een liberaal van het eerste uur”

Genk Maria (102) is de oudste inwoner van Genk: “Mijn geheim? Vooral kalm blijven. En niet te veel babbelen”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week bezoeken we Maria Cosemans (102), de oudste Genkenaar. “Ik kan zelf niet geloven dat ik zo oud ben”, klinkt het. Haar dochters doen mee haar verhaal. “Mama verloor op één jaar tijd zowel haar zoon als haar man, maar ze was er wel nog steeds voor ons.”

5 februari