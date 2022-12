Evenwicht tussen groen en parking bij heraanleg Tramplein

“We zijn inderdaad niet over één nacht ijs gegaan”, aldus schepen van Openbare Werken Peter Verheyen (Open Vld). “Het studiebureau Hosbur heeft éénrichtingsverkeer voorzien in de Kleine Omstraat. Daar komen ook nieuwe stoepen. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden. Er komen zelfs 2 parkings bij voor gehandicapten. Nu is er dat maar één. En we hebben gezorgd voor een mooi evenwicht tussen groen en recreatie, want het plein kan ook dienst doen voor evenementen. We voorzien zelfs een heuvel, waardoor iedereen een beter zicht krijgt op het plein tijdens die events.”