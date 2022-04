European Energy Award compliment voor Lanaken

Sint-Truiden Zoutleeuw­se­steen­weg vanaf woensdag onderbro­ken voor aanleg turboroton­de Stayen

De nutswerken aan rotonde aan Stayen in Sint-Truiden gaan van start. Vanaf woensdag 27 april wordt een tijdelijke werfweg in gebruik genomen voor verkeer tussen Tienen en Luik. De Zoutleeuwsesteenweg is vanaf dan voor twee maanden onderbroken. Als alles vlot verloopt, zou de turborotonde al in de zomer klaar zijn.

25 april