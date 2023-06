Ervaringsdagen: ‘Leven als mindervalide is moeilijk’

Limburgers betogen tegen uitspraak in zaak Reuzegom: “Rechtse politici hebben het al eens graag over ‘linkse rechters’, maar nu mag het niet”

Een honderdtal Limburgers zakte af naar de Hasseltse rechtbank om te protesteren tegen de uitspraak in de zaak Reuzegom. Jong en oud, en man en vrouw maakten er een gezamenlijk statement. “Moeten we ons rechtssysteem in vraag stellen? Ik denk het niet. Maar mogen we wel kritisch zijn over de uitvoering ervan? Uiteraard!” klinkt het.