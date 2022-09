Energiebevoorrading verzekerd bij Nelissen Steenfabrieken

Neerharen Domaine La Butte aux Bois haalt de maan naar hier

Onlangs kon het vijfsterrenhotel La Butte aux Bois in Neerharen een meteoriet van 7,2 miljard jaar oud aankopen via het veilinghuis Christies. Het was het sluitstuk van het project ‘Hidden Odyssey’: een reis naar het verborgen heelal. En dat mag je letterlijk nemen, want dit stukje beleving bevindt zich in het souterrain van het luxehotel.

23 september