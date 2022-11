Elke school schenkt gratis soep

Jans stelde vast dat er slechts twee scholen enthousiast intekenden op de initiële oproep van de gemeente en kon zich hierbij niet zomaar neerleggen. Ze kroop in haar pen, deed een oproep via sociale media en bracht het punt opnieuw op de gemeenteraad. Het doel was om meer scholen te overtuigen van het project. Op de gemeenteraad van september vroeg Vera Jans naar de stand van zaken. Er bleek een knappe vooruitgang geboekt. Alle Lanakense scholen doen nu mee.

“Een warme tas soep is voor élk kind voedzaam en gezond. Maar we mogen de armoedeproblematiek niet onderschatten. Meer kinderen dan we denken zitten met honger op school. Armoede is complex, en daardoor vaak onzichtbaar. Ook al zie je de armoede niet, een lege of niet voedzaam gevulde brooddoos is toch een teken aan de wand. De gratis soep zorgt ervoor dat elk kind minstens één keer per dag iets warm en voedzaam kan eten,” zegt Vera Jans.