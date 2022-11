Elke Paulissen: “Bakken is verdwalen in je zoetste dromen.”

LanakenNaast Axl Bijnens (Rekem) wil er nog iemand uit Lanaken “Bake Off Vlaanderen” winnen: Elke Paulissen (30). Leuk weetje: Axl en Elke zijn zelfs ver familie van elkaar. De passie voor het bakken moet dus wel ergens in de genen zitten. Maar de verwanten gunnen elkaar de overwinning. Zoveel is zeker.

Elke leerde het bakken van haar oma Rina. Bakken geeft haar een zekere rust in haar hectisch leven als Country Finance Manager bij Europarcs. “ Bakken is inderdaad verdwalen in je zoetste dromen en even de wereld rondom je vergeten”, zegt de Lanakense. “ Mijn voorkeur gaat uit naar moderne patisserie, zoals entremets, tartelettes en macarons. Liefst minimalistisch en strak afgewerkt.”

Elke neemt deel om zichzelf uit te dagen en nieuwe technieken te leren. “ De juryleden zijn niet van de minsten: hofleverancier Herman Van Dender en culinair auteur Regula Ysewijn. Praktische tips krijgen van dergelijke grote namen is heel leuk. De opname brachten wel wat stress met zich mee”, geeft Elke toe. “ Dan komen de emoties los, hé. Het is immers heel wat anders om te werken in zo’n warme tent, dan in de rust van je eigen keuken. Maar ik ben fiets op mezelf. Ook al liep er wel eens wat mis, niet opgeven was het motto.”

Familie

Dat Paulissen een ver familielid als tegenkandidaat voor de titel ‘Thuisbakker van Vlaanderen’ zou tegenkomen, had ze niet verwacht. “ We kenden elkaar niet, ook al wonen we in hetzelfde dorp. Dat schept een gemeenschappelijke band. De passie voor bakken zit precies in de familie. O.K. het is een wedstrijd, maar zo voelt het niet. Iedereen is zo lief voor elkaar. Ik hoop overigens dat Axl het ver schopt, ook al is hij een super grote concurrent. Ik ben trouwens onder de indruk van alle kandidaten.”

Of Elke straks haar bakkunsten in bijberoep gaat brengen? “Neen, hoor, het blijft vooral een hobby. ik wil best voor familie en vrienden de deegrol bovenhalen, maar ik koester voorlopig geen plannen om er een nieuw beroep van te maken.”

Volledig scherm Elke Paulissen: "Het blijft vooral een fijne hobby." © (c)SBS-Play4