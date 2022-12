Een miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Lanaken raakten jullie het meest in 2022: van verzamelwoede met honden tot brand in Smeermaas

Het meest gelezen artikel van 2022 in Lanaken was ongetwijfeld dat van de verzamelwoede met honden. In een woning in de Wijngaardstraat heeft de politie meer dan 80 honden in beslag genomen. De dieren leefden in erbarmelijke omstandigheden en leefden allemaal in de woning. “De situatie is er onwezenlijk”, zei burgemeester Marino Keulen (Open Vld). Het koppel dat de dieren opving, had mogelijk psychische hulp nodig aangezien ze aan een soort verzamelwoede lijden.

Ook de reportage over seriemoordenaar Jan Caubergh werd heel wat gelezen. Hij ziet er misschien niet gevaarlijk uit, maar de agent die Jan Caubergh in 2003 begeleidde naar het gerechtsgebouw in Veurne, wist donders goed dat hij de dan 69-jarige Lanakenaar allerminst mocht onderschatten. De drie moorden op diens conto waren er bijna vier geworden: Caubergh moest zich verantwoorden nadat hij een begeleider tijdens zijn penitentiair verlof in de hals stak. En dat is nog één van de minder ophefmakende passages op het strafblad van de ooit oudste gevangene van het land.

Lanaken kreeg dit jaar ook wat extra aandacht toen Pearl Jam in vijfsterrenhotel La Butte Aux Bois overnachtte. Dat deed de Amerikaanse rockband na hun optreden op Pinkpop. Frontman Eddie Vedder en zijn gezelschap waren vol lof over het chique complex van Jochen Leen. “Hij vond het hier een verborgen parel en wilde zeker terugkomen”, glunderde die laatste.

Volledig scherm Pearl Jam bij La Butte aux Bois. © RV

Van goed nieuws naar slecht nieuws, want het industrieterrein in Smeermaas kreeg het dit jaar zwaar te verduren na een hevige brand. De brand ontstond op 26 oktober bij een afvalverwerkingsbedrijf. Een gigantische zwarte rookpluim was tot ver buiten de gemeente te zien. Zo’n 80 manschappen van de korpsen van Lanaken, Maastricht, Maasmechelen, Bilzen en Genk hielpen met blussen. Er waren geen gewonden.

Eerder dit jaar, in mei, werd een werf in Oud-Rekem stilgelegd nadat er beenderen en schedels van een vroeger kerkhof bovenkwamen bij het openbreken van de historische muur. De opening in de historische wal in hartje Oud-Rekem was een bewuste keuze om het grootschalige woonproject Radekheim beter te ontsluiten voor voetgangers en fietsers. Maar aan de achterzijde bleek een heel aantal beenderen, afkomstig van de voormalige begraafplaats, naar boven gekomen. “Dat laat je toch niet zo liggen!”, klonk het massaal.

Volledig scherm Brand in Smeermaas (Lanaken) © RV

Ook de reportage over de stalkende arts die haar liefdesrivale met een injectienaald te lijf ging werd massaal gelezen. De arts moet in maart voor de strafrechtbank komen. Ze staat terecht voor poging tot toedienen van schadelijke stoffen met mogelijk de dood tot gevolg en poging tot doodslag. Maar volgens de advocaat van het slachtoffer wilde de arts wel degelijk de perfecte moord plegen. “Dit was een minutieus voorbereid plan, alleen is mijn cliënte net op tijd wakker geworden.”

Volledig scherm Sylvi Thijs zou in november 57 jaar worden © Familie Sylvi

Ten slotte rouwde Lanaken afgelopen augustus om wielermama Sylvi Thijs. Ze was een vaste waarde op de koers en alle wielrenners waren bij haar meer dan welkom. Haar laatste gevecht tegen kanker kon ze echter niet winnen. In november zou Sylvi 57 jaar zijn geworden. Heel veel renners stonden even stil bij het verlies van een prachtige persoon.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

