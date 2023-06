Ecologische corridor geeft kamsalamander nieuwe kansen

4 jaar cel voor Limburgse privédetec­ti­ve die lading van 1,2 ton cocaïne hielp uithalen: “Eerder al gelinkt aan drugsbaron Flor Bressers”

Een poging tot uithaling van maar liefst 1,2 ton cocaïne. Daarvoor kregen zes mannen van een drugsbende in Antwerpen een celstraf van 5 jaar. Eén van de veroordeelde bendeleden is privé-detective Gilbert S. uit Zutendaal. Hij krijgt 4 jaar cel waarvan de helft met uitstel. Gilbert S. kwam eerder in opspraak omdat hij in opdracht van drugsbaron Flor Bressers magistraten en politiemensen zou hebben geschaduwd. Gilbert S. was niet op de rechtbank, want hij is vorige week al gearresteerd in een Nederlands onderzoek naar witwassen en drugshandel.