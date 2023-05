Dubbel Goud voor streekbier ‘Limburgse Schone’

“Stop met delen van herkenbare beelden”: parket doet oproep na treinonge­val in Bilzen

Op sociale media circuleert al dagen het filmpje van de bestuurster in Schoonbeek wier auto geraakt werd door een voorbijrijdende trein. De vrouw is duidelijk herkenbaar in dat filmpje, in tegenstelling tot wat op onze website te zien is. Het parket vraagt nu om de herkenbare beelden niet langer te delen of te verwijderen. “Uit respect voor de privacy van het slachtoffer”, klinkt het.