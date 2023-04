Dronken feestvierder (23) riskeert celstraf na agressie tegen agenten: “ze zijn verkeerd met mij omgegaan”

Haspengouw­se imkers brengen bijtjes naar museum De Mindere met expo ‘Er bij horen’

Met de boeiende tentoonstelling ‘Er bij horen’ in Museum De Mindere viert de vzw De Bieëntelers uit Sint-Truiden en omstreken haar 110-jarige bestaan. De gepassioneerde imkers nemen je met de expo in hun meer dan 40 jaar ervaring en dompelen je onder in de fascinerende wereld van de bijen, de ambassadeurs van de biodiversiteit. Voor kinderen en hun begeleiders zijn er workshops op maat.