Drie agenten gewond na dolle achtervolging van Nederlandse automobiliste met lachgas achter stuur

Hasselt Ook Hasseltse kids krijgen ‘hun Pukkelpop’ met For Stars Festival

16 juli In Hasselt staat in augustus niet alleen Pukkelpop op de agenda, ook voor de kids is er dat weekend een festival gepland: het For Stars Festival van ZEB For Stars. Op 21 augustus opent de winkel de deuren en pashokjes voor de jongste feestvierders samen met hun ouders. Er zijn 300 plaatsjes en tickets zijn gratis.