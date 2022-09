Domaine La Butte aux Bos haalt de maan naar hier

“ We hebben de vroegere wellness heringericht als maanlandschap,” vertelt eigenaar en juwelenontwerper Jochen Leën. “ Dit zorgt voor variatie en extra beleving naast het hoogstaande horeca-aspect. Via mijn vennoot van onze Granada Gallery kunnen wij interessante verhalen vertellen over mineralen, fossielen en meteorieten. Vanuit een zitkuil als infoput laten we klanten, maar straks ook studenten, dingen van de maan en de ruimte vasthouden. We tonen 3 ijzermeteorieten die gevonden werden in de Sahara en waarvan de zwaarste 780 kg weegt. Ze zijn niet te koop. Eigenlijk vormen we zo een stukje Nationaal Historisch Museum, hé.”