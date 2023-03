Domaine La Butte aux Bois eventjes Jurassic Park

NeerharenVan 11 tot en met 19 maart organiseert Domaine La Butte aux Bois het ‘Knowledge Festival’. Dat is een laagdrempelige wetenschapsfestival in de verfrissende setting van de volledige vernieuwde feestzaal van het luxehotel. Daar kun je voor het eerst in een Vlaams hotel een authentieke T-Rex dinosaurus ontdekken in 3D, naast tal van exclusieve fossielen, mineralen en andere objecten.

“De tentoonstelling is gratis en wil de wetenschap een beetje uit de stoffige sfeer van de musea halen. Je verwacht dergelijke unieke stukken niet in het decor van een hotel”, legt Andor Koot uit. Koot is edelsteenkundige. Samen met hoteleigenaar Jochen Leën is hij gangmaker van het ‘Knowledge Festival’.

“Deze T-Rex is een identieke replica van de echte. Hij is 12 meter lang, 4 meter hoog en 2,5 meter breed. Hij is ontworpen van een originele afbeelding via 3D-scan en gemaakt in kunststof. Daarnaast komt heel de natuurhistorie aan bod: denk maar aan mineralen, fossielen, meteorieten. Die komen uit ons land, maar bijvoorbeeld ook uit Fontainebleau of Wyoming. Ze zijn deels te koop, deels voor expositie. Maar alles is museumkwaliteit. Storytellers leggen je alles haarfijn uit. We hebben eminente gasten uit Amerika die speciaal hiervoor afzakken, maar ook uit naburige landen. Hanco Zwaan komt bijvoorbeeld, hij is mineraloog bij het Nederlands Edelsteen Labo.”

Lancering nieuwe zaal

Het is een uniek gegeven, zo’n overloop tussen hotel, restaurant en expo. “We lanceren tegelijk onze nieuwe polyvalente feestzaal, die een hele make-over kreeg. De plafonds zijn verhoogd, het is energie efficiënt, en afhankelijk van de opstelling kunnen we tot 200 mensen zetten. Hier zullen we inzetten op productpresentaties, diners en dansants, huwelijks- en andere partijen. En dus ook op tentoonstellingen, zoals met dit ‘Knowlegde Festival’. Dat is overigens volstrekt gratis en voor iedereen toegankelijk.”

Volledig scherm Hoteleigenaar Jochen Leën tussen enkele exclusieve fossielen. © jempi welkenhuyzen