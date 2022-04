Doe mee met de paaszoektocht en win een dag zwemplezier

De zoektocht vindt plaats in het centrum van de gemeente. In diverse winkeletalages werden leuke paasgadgets en stickers verstopt. Kinderen die de juiste antwoorden kunnen vinden, maken kans op 1 van de 200 zwembeurten bij Sportoase. De start is bij het Huis van de Paashaas in Galerij Da Vinci. Daar kan je een invulformulier nemen en de instructies volgen. Het ingevulde formulier mag je na de tocht in de brievenbus steken.